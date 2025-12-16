Қазақстандық студенттер халықаралық білім сайысында қола жүлде қанжығалады
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Халық Республикасының Шаоян қаласында «2025 China Grand Final» аясында өткен «BRICS Skills Competition» халықаралық чемпионатында қазақстандық команда жеңіс тұғырынан көрінді. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі мәлім етті.
Чемпионатқа Қазақстан, Қытай, Үндістан, Ресей, Бангладеш, Лаос, Гана, Нигерия, Руанда және Оңтүстік Африка елдерінен 82 команда қатысты. Айта кету керек, бұл чемпионат болашақ мамандардың заманауи технологиялар мен цифрлық құзыреттерін халықаралық деңгейде сынайтын маңызды алаң саналады.
Қазақстандық команда жоғары техникалық дайындық пен үйлесімді командалық жұмыстың нәтижесінде үздіктер қатарына енді. BRICS-FS-16 / Internet of Things («Интернет заттар») бағыты бойынша өткен халықаралық финалда Қазақстан намысын қорғаған команда қола медаль иеленді.
— Бұл жетістік — отандық техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының халықаралық стандарттарға сай маман даярлап отырғанын айқын дәлелі, — дейді Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім беру департаменті директорының орынбасары Ақзира Қасымова.
Жүлдегерлер Н.Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің студенттері Сүндет Баянов, Ануар Рамазан, команда жетекшісі — Әділбай Жақсылық. Халықаралық финал барысында қатысушылар «Интернет заттар» бағыты бойынша күрделі практикалық тапсырмаларды орындап, смарт-жүйелерді жобалау, бағдарламалау және интеграциялау бойынша өздерінің кәсіби шеберліктерін көрсетті.
Бұған дейін хабарланғандай, қазақстандық оқушылар Сочиде өткен олимпиадада 6 медаль иеленді.