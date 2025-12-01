Қазақстандық оқушылар Сочиде өткен олимпиадада 6 медаль иеленді
АСТАНА. KAZINFORM — Ресейдің Сочи қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы IJSO-2025 халықаралық жаратылыстану олимпиадасы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Білім додасына әлемнің 21 елінен 120-дан астам оқушы қатысып, физика, химия және биология пәндері бойынша өз білімдерін сынға салды.
Қазақстан құрамасы 6 оқушыдан және 3 жетекшіден тұрды. Олар жарыс қорытындысы бойынша 100% нәтиже көрсетіп, алты медаль жеңіп алды.
Күміс медаль иегерлері:
Ратмир Кутырев — Алматы қаласындағы РФММ 10-сынып оқушысы;
Даниил Перепелица — Павлодар қаласының дарынды балаларға арналған № 8 лицей-мектебінің 9-сынып оқушысы;
Мухаммад Сыздықов — Жамбыл облыстық дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған Білім-инновация лицей-интернатының 10-сынып оқушысы.
Қола медаль иегерлері:
Тимур Алпысбаев — Астана қаласындағы «NURORDA» мектеп-лицейінің 9-сынып оқушысы;
Ерасыл Дүйсенбеков — Абай облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған Білім-инновация лицейінің 10-сынып оқушысы;
Нұрсейіт Сейтқазиев — Ақтөбе облыстық дарынды жасөспірімдерге арналған мамандандырылған Білім-инновация лицей-интернатының 9-сынып оқушысы.
Бұдан бұрын жаратылыстану бағытындағы Ауыл олимпиадасында 200 оқушы жеңімпаз атанғанын жазған едік.