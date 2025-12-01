KZ
    Қазақстандық оқушылар Сочиде өткен олимпиадада 6 медаль иеленді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ресейдің Сочи қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы IJSO-2025 халықаралық жаратылыстану олимпиадасы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.

    олимпиада, школьники
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Білім додасына әлемнің 21 елінен 120-дан астам оқушы қатысып, физика, химия және биология пәндері бойынша өз білімдерін сынға салды.

    Қазақстан құрамасы 6 оқушыдан және 3 жетекшіден тұрды. Олар жарыс қорытындысы бойынша 100% нәтиже көрсетіп, алты медаль жеңіп алды.

    Күміс медаль иегерлері:

    Ратмир Кутырев — Алматы қаласындағы РФММ 10-сынып оқушысы;

    Даниил Перепелица — Павлодар қаласының дарынды балаларға арналған № 8 лицей-мектебінің 9-сынып оқушысы;

    Мухаммад Сыздықов — Жамбыл облыстық дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған Білім-инновация лицей-интернатының 10-сынып оқушысы.

    Қазақстан құрамасы Сочиде өткен олимпиадада 6 медаль иеленді
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Қола медаль иегерлері: 

    Тимур Алпысбаев — Астана қаласындағы «NURORDA» мектеп-лицейінің 9-сынып оқушысы;

    Ерасыл Дүйсенбеков — Абай облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған Білім-инновация лицейінің 10-сынып оқушысы;

    Нұрсейіт Сейтқазиев — Ақтөбе облыстық дарынды жасөспірімдерге арналған мамандандырылған Білім-инновация лицей-интернатының 9-сынып оқушысы.

    Бұдан бұрын жаратылыстану бағытындағы Ауыл олимпиадасында 200 оқушы жеңімпаз атанғанын жазған едік.

