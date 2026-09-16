Қазақстандық таеквондошылар Германиядағы турнирде бақ сынайды
АСТАНА. KAZINFORM — Германияның Гамбург қаласында таеквондодан German Open G1 ашық халықаралық турнирі өтеді.
Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының таеквондошылары да қатысады.
Германияда ел намысын Марғұлан Маратұлы (58 келіге дейін), Батый Абдулхамит (63 келіге дейін), Нодира Ахмедова (54 келіге дейін), Аида Тәукенова (67 келіге дейін) қорғайды.
Айта кетейік, жарыс 19-20 қыркүйек аралығында өтеді.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық бессайысшылар Азия ойындарындағы жарысты бастағанын хабарлағанбыз.