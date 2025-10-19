Қазақстандық танымал әнші кімге Silk Way Star байқауында қалуға мүмкіндік берді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Silk Way Star халықаралық ән байқауының бесінші эпизоды аяқталды.
Осы аптада қатысушылар көрермендерді өз елдерінің мәдениетімен және халық өнерімен таныстырды. Әрқайсысы өз ана тілінде этникалық әуендерді шырқады. Көбісі сахнаға ұлттық нақышта тігілген киіммен шығып, өз қойылымдарын думанды мини-спектакльге айналдырды.
Бесінші эпизодта Армения өкілі - әнші Саро Геворгян көш бастады.
Оңтүстік Кореяның Kandis тобы ең төмен ұпай жинады және олардың жобаға қатысуы аяқталатыны мәлім болды. Алайда, Қазақстаннан қазылар алқасының құрамындағы белгілі әнші Жанар Дұғалова ешкім күтпеген мәлімдеме жасады.
- Осы жолы Kandis тобы өз мүмкіндіктерін толық көрсете алмаған сияқты. Бірақ олар біздің өтінішіміз бойынша акапелланы орындағанда, осы топтың қабілетіне көз жеткіздік. Олар қатысушалар арасындағы жалғыз топ және бұл жағдай мен үшін шынымен де қиын. Олар әр эфир сайын нағыз шоуды көрсетіп келеді. Олар Қазақстанда жанкүйерлерін де жинап үлгерді. Silk Way Star – бұл жай вокалдық байқау емес, оны ерекше жоба деп санаймын. Оның арқасында әншілердің жан-жақтылығы мен барша әлеуеті ашылады. Сондықтан қабылдаушы әрі ұйымдастырушы елдің құқығын пайдалана отырып, мен Kandis тобын жобада қалдырғым келеді, - деді Жанар Дұғалова.
Енді, барлық қатысушы жарысты жалғастырып, келесі аптада сахнаға қайта оралады. Шоу Қазақстан астанасында өтсе де, оны бүкіл әлемде — Ұлы Жібек жолы елдерінің телеарналарында миллиондаған көрермен тамашалауда.
Бес кезеңнің қорытындысы бойынша байқау кестесі осылай қалыптасты:
- Моңғолия — 572 балл
- Қазақстан — 572 балл
- Армения — 570 балл
- Малайзия — 570 балл
- Өзбекстан — 562 балл
- Грузия — 560 балл
- Қытай — 558 балл
- Тәжікстан — 552 балл
- Қырғызстан — 538 балл
- Оңтүстік Корея — 508 балл.
Бес кезеңнің жалпы қорытындысында Мишель Джозеф (Моңғолия) және ALEM (Қазақстан) ең көп ұпай жинап үлгерді.
Қазақстанда жоба әр сенбі күні сағат 20:00–де Jibek Joly телеарнасында және сағат 22:30–да Silk Way телеарнасында шығады, бұл халықаралық аудиторияға жол ашады.
Бұған дейін хабарланғандай, байқауға 12 ел, атап айтқанда Армения, Әзербайжан, Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Малайзия, Моңғолия, Оңтүстік Корея, Өзбекстан, Тәжікстан және Түрікменстан өкілдері қатысуға келді.
Жеңімпазға SILK WAY STAR ерекше атағы беріліп, өнерін жаһандық сахнада таныту мүмкіндігі ұсынылады.