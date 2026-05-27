    Қазақстандық тауар тасымалдаушыларға Ресеймен шекарада QR-код талап етілетіні ескертілді

    АСТАНА. KAZINFORM - Тауарларды автомобиль көлігімен әкелу кезінде алушыға Ресей Федерациясында алдағы жеткізілім туралы құжатты алдын-ала рәсімдеп, QR-кодын алу қажет, деп хабарлайды ҚР қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі.

    QR-коды жүргізушіде болуы және бақылаушы органдардың талабы бойынша көрсетілуі тиіс.

    Расталған QR кодының болмауы Ресей Федерациясына кіруге тиім салу және көлік құралын қайтаруды көздейді.

    Осыған байланысты, келесі шаралар ұсынылады:

    ТКРЖ шеңберінде ресімделген QR-кодтың болуын ресейлік алушыдан алдын ала нақтылау;

    өткізу пунктіне келгенге дейін QR-кодын тексеру;

    басып шығарылған немесе электронды түрде QR-коды болуы керек;

    QR-кодтағы мәліметтерді тауарға ілеспе құжаттармен (тауар, саны, көлік құралы, алушы) салыстырып тексеру;

    құжаттарды дұрыс ресімдемеген кезде шекарадан өту уақытының ұлғаюын ескеру қажет.

    -Тасымалдауды жоспарлау кезінде көрсетілген өзгерістерді ескеруді және ресейлік тауар алушылармен алдын-ала өзара әрекеттесуді сұраймыз,-делінген хабарламада.

    Ресей 1 маусымнан бастап тауар жеткізуді алдын ала растау жүйесін міндетті етеді


    Айдар Оспаналиев
