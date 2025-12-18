Қазақстандық теннисшілер Түркиядағы турнирдің жартылай финалына өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандықтар Асылжан Арыстанбеков мен Іңкәр Дүйсебай жұптық сында Анталия (Түркия) ITF W15 турнирінің жартылай финалына жолдама алды.
Жарыстың 4-ракеткалары болып тіркелген қазақстандық жұп ширек финалда мажарстандық Мелинда Биро мен аустриялық Клаудиа Гаспаровичпен шеберлік байқасты.
Асылжан мен Іңкәр қарсыластарына еш мүмкіндік қалдырмай, 6:1, 6:0 есебімен ойсырата жеңді.
Енді қазақстандық теннисшілер финалға шығу үшін осы доданың 1-ракеткалары, жапониялықтар Нанари Катсуми мен Ринко Мацуда жұбымен таласады.
Айта кетейік, Асылжан Арыстанбекова жекелей сында 1/16 финалда дәл осы Н.Катсумиге жол берді – 4:6, 3:6.
Еске салсақ, бұдан бұрын қазақстандық теннисшілердің Түркиядағы турнирдің ширек финалына шыққанын жазған едік.
