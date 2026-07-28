Қазақстандық жас теннисшілер Астана турнирін сәтті бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласындағы Beeline Arena ұлттық теннис орталығының корттарында халықаралық Asu Open турнирі өтіп жатыр.
Әйелдер арасында World Tennis W15 жарысында Сандуғаш Кенжебаева мен Ева Корышева жекелей сында алғашқы жеңістеріне қол жеткізді.
Рейтингіде 1 434-орындағы С.Кенжебаева әлемнің 1 107-ракеткасы, ресейлік Мария Михайлованы камбэкпен ұтты – 5:7, 6:3, 6:0.
Е.Корышева күтпеген жерден әлемнің 938-ракеткасы, үндістандық Аканкша Дилип Ниттурені жеңіп кетті – 6:2, 7:6 (7:4).
Ерлер арасында World Tennis M15 додасында әлемнің 627-ракеткасы Әмір Омарханов рейтингіде 1 033-сатыдағы украиналық Владимир Якубенкодан айласын асырды – 6:3, 6:3.
Тағы бір жас қазақстандық теннисші Дамир Жалғасбай әлемнің 1 126-ракеткасы, үндістандық Маан Кешарваниға еш мүмкіндік қалдырмады – 6:1, 6:2.
Әйелдер арасында жұптық сында Альбина Кәкенова мен Анастасия Крымкова сенсациялық нәтижені тіркеді. Қазақстандық жұп жарыстың 4-ракеткалары, ресейліктер Екатерина Маклакова – Мария Шолохованы 3:6, 6:4, 11:9 есебімен тізе бүктіріп, ширек финалға шықты.
Бір күнде екі матч өткізген Е.Корышева Айя Нұпбаймен бірге алғашқы айналымда үндістандықтар Сонай Патал - Яшасвини Панварды 6:1, 7:5 есебімен қапы қалдырды. Ева мен Айя да ширек финалға жолдама алды.
Астана додасында басқа да қазақстандық теннисшілер өнер көрсетіп жатыр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның әлемдік рейтингіде 115-орынға көтерілгенін жазған едік. Сондай-ақ Тимофей Скатов Сан-Марино турнирінде алғашқы қарсыласын жолдан тайдырды.
Денис Евсеев Түркиядағы турнирде жергілікті теннисшіні камбэкпен ұтты.