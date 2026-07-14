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    Қазақстандықтардың 9,3 миллиард теңге айыппұлы мен өсімпұлы кешірілді

    АСТАНА. KAZINFORM– Елімізде 19 мың шағын және микробизнес субъектісінің 9,3 миллиард теңге айыппұлы мен өсімпұлы кешірілді. 

    Қазақстандықтардың 9,3 миллиард теңге айыппұлы мен өсімпұлы кешірілді
    Фото: Pexels

    Бұл туралы Үкімет отырысында Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлімдеді.

    Вице-министрдің айтуынша, бұл шара кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған «Таза парақ» бастамасы аясында іске асқан.

    Сондай-ақ жыл басынан бері бұрын тіркеу есебінде тұрмаған 546 мыңға жуық жеке тұлға заңдастырылды.

    — Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды қоса алғанда, кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2,9 миллионға жетті, — деді вице-министр.

    Сонымен қатар ҚҚС төлеушілер саны 22,3 мыңға көбейіп, 158,2 мың болған.

    — Бұл салық реформасының экономикалық белсенділікті арттыруға ықпал етіп отырғанын көрсетеді, — деді Ержан Біржанов.

    Айта кетейік, бұған дейін Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов республикалық бюджет кірісі 24,6% өскенін айтты.

    ҚР Қаржы министрлігі Экономика Айыппұл Қосылған құн салығы
    Аружан Арманқызы
    Аружан Арманқызы
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