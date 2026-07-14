Қазақстандықтардың 9,3 миллиард теңге айыппұлы мен өсімпұлы кешірілді
АСТАНА. KAZINFORM– Елімізде 19 мың шағын және микробизнес субъектісінің 9,3 миллиард теңге айыппұлы мен өсімпұлы кешірілді.
Бұл туралы Үкімет отырысында Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлімдеді.
Вице-министрдің айтуынша, бұл шара кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған «Таза парақ» бастамасы аясында іске асқан.
Сондай-ақ жыл басынан бері бұрын тіркеу есебінде тұрмаған 546 мыңға жуық жеке тұлға заңдастырылды.
— Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды қоса алғанда, кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2,9 миллионға жетті, — деді вице-министр.
Сонымен қатар ҚҚС төлеушілер саны 22,3 мыңға көбейіп, 158,2 мың болған.
— Бұл салық реформасының экономикалық белсенділікті арттыруға ықпал етіп отырғанын көрсетеді, — деді Ержан Біржанов.
Айта кетейік, бұған дейін Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов республикалық бюджет кірісі 24,6% өскенін айтты.