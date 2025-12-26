Қазақтың ұлттық мұрасы Ыстанбұл сахнасында жаңаша жаңғырды
АСТАНА. KAZINFORM – Ыстанбұлда «Қазақконцерт» әртістері өнер көрсетті. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Роза Бағланова атындағы «Қазақконцерт» мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының әртістері Ыстанбұлда өнер көрсетті.
Кеште ұлттық, дәстүрлі мұра жаңаша ұсынылды. Концертке республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары қатысты. Танымал өнер иелері ұлттық дәстүр мен тарихи мұраны заманауи музыкалық өңдеуде орындады.
Атап айтсақ, Құрманғазы Сағырбайұлының, Үкілі Ыбырайдың, Қорқыттың, Сәкен Сейфуллиннің, Нұрғиса Тілендиевтің, қазақ және түрік халық әндері мен т.б. туындылар ұсынылды.
Іс-шара Қазақстанның музыкалық мұрасын түрік халқына таныстырып, екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға арналған алаң болды.
Айта кетелік Ыстанбұлдың ең ірі кітапханасында Қазақстанның ғылыми-әдеби бұрышы ашылған еді.