Kazinform сайтының жаңартылған нұсқасы іске қосылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңарту пайдаланушыларға қолайлылықты арттыруға және агенттіктің цифрлық сервистерін дамытуға бағытталған.
Kazinform өзінің ресми веб-сайтының жаңартылған нұсқасы іске қосылғаны туралы хабарлайды. Жаңарту пайдаланушы интерфейсін жақсартуға, навигацияны оңтайландыруға және мультимедиялық контентті орналастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.
Басты беттің құрылымы мен айдарлар жүйесі қайта қаралып, визуалды стилі жаңартылды. Жаңалықтар мен талдамалық материалдарға жылдам қол жеткізу үшін іздеу және сүзгілеу құралдары жетілдірілді. Жаңарту жаңалықтарды мобильді құрылғылар мен әлеуметтік желілер арқылы жаңалық алатын аудиторияның артуын ескере отырып, фото, видео және инфографика сияқты мультимедиялық форматтармен ықпалдасуды күшейтеді.
Редизайн алты тілде жұмыс істеп, саясат, экономика, қоғам, мәдениет және спорттағы негізгі оқиғаларды қамтитын Агенттіктің цифрлық дамуының келесі кезеңі болды. Жаңа интерфейс, бейімделгіш дизайн және мультимедиялық сервистің кеңеюі Қазақстан, өңір және әлем жаңалықтарын барлық құрылғыда оқырмандар үшін бұрынғыдан да қолжетімді етеді. Агенттік ақпараттық өнімнің сапасын арттыру және оны цифрлық платформаларда тұтыну шарттарын жақсарту бағытындағы жұмысын жалғастырады.
