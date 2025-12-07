ҚХЛ: «Барыс» бүгін елордада «Сибирь» командасымен кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 7 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Сибирь» (Новосібір) командасына қарсы өткізеді.
Кездесу Қазақстан уақытымен 17:00–де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Қазірге дейін командалар 69 мәрте шеберлік байқасты. Оның 28-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.
Кейінгі бес кездесудің төртеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.
Турнир кестесінде «Барыс» 29 ұпаймен 18-орынға жайғасса, «Сибирь» 24 ұпаймен 20-орында келеді.
Қазақстандық клуб бұдан кейін екі ойынын сырт айдында өткізеді. Алдымен 16 желтоқсанда Ресейде «Автомобилист» (Екатеринбург) командасымен кездессе, одан кейін 18 желтоқсанда «Динамо» (Мәскеу) (Новосібір) командасымен шеберлік байқасады.
Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» елордада овертаймда «Спартактан» басым түсті.