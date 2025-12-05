KZ
    22:45, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» елордада овертаймда «Спартактан» басым түсті

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 5 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейде «Спартак» (Мәскеу) командасына қарсы өткізді.

    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Қазақстандық команда соңғы ойындарды сәтсіз өткізді. Соңғы төрт кездесуде жеңілістің ащы дәмін татқан олар турнир кестесінде 27 ұпаймен 19-орынға жайғасқан еді. 
    Есесіне ресейлік команданың жағдайы көңіл көншітерлік. Плей-офф сатысына шығуына мүмкіндігі зор. Олар 39 ұпаймен 9-орында келеді.

    Кейінгі бес кездесудің барлығында қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.

    Алғашқы кезеңде қазақстандық команда ойынды белсенді бастады. Нәтижесінде олардың қатарынан Аңсар Шайхмедденов 5-минутта мергендік танытты. Оған ресейлік клубтан Павел Порядин 8, Данил Пивчулин 23-минутта екі голмен жауап қайырды.

    Екінші кезеңде елордалық хоккейшілер белсенді қимыл көрсетті. Дегенмен «Спартак» сапынан Люк Локхарт 23-минутта басымдықты арттырса, одан кейін «Барыс» құрамынан Райли Уолш 29, Джейк Масси 32-минутта екі гол соғып кетті.

    Негізгі кезең 3:3 есебімен тең аяқталып, ойын овертаймға ұласты. Овертаймда Джейк Масси жеңіс шайбасын соқты. Нәтижесінде олар қарсыласынан 4:3 есебімен басым түсті.

    Еске салсақ, қазақстандық клуб енді тағы бір ойынын елордада 7 желтоқсанда «Сибирь» (Новосібір) командасына қарсы өткізеді.

