KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:27, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» бүгін Ресейде мәскеулік «Динамомен» кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 18 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде «Динамо» (Мәскеу) командасына қарсы өткізеді.

    «Барыс» хоккей клубы
    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу Қазақстан уақытымен 21:30-да басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Қазірге дейін командалар 36 мәрте шеберлік байқасты. Оның 16-ы елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Кейінгі бес кездесудің екеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.

    Турнир кестесінде «Барыс» 32 ұпаймен 17-орынға жайғасса, «Автомобилист» 48 ұпаймен 6-орында келеді.

    Қазақстандық клуб бұдан кейін төрт ойынын 2026 жылы қаңтар айында сырт айдында өткізеді. Алдымен 6 қаңтарда Ресейде «Торпедо» (Нижний Новгород) командасымен шеберлік байқасса, одан кейін 8 қаңтарда «Ак Барс» (Қазан), 10 қаңтарда «Салават Юлаев» (Уфа), 12 қаңтарда «Автомобилист» (Екатеринбург) командаларымен кездеседі.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» Ресейде «Автомобилистен» басым түсті. 

    Тегтер:
    Хоккей Барыс ХК Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар