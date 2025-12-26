KZ
    01:12, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» елордада қатарынан үшінші мәрте жеңілді

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Автомобилист» (Екатеринбург) командасына қарсы өткізді.

    «Барыс» проиграл «Сочи» в КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Кездесу барысында елордалық команда алғашқы болып есеп ашты. Олардың қатарынан Джейк Масси есеп ашса, ресейлік клубтан Александр Шаров,Никита Шашков, Максим Тарасов, Рид Буше бір-бір мәртеден көзге түсті.

    «Барыс» проиграл «Сочи» в КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Барыс (Астана) - Автомобилист (Екатеринбург) 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

    1:0 - Масси (Кайыржан, Омирбеков) - 09:48

    1:1 - Шаров (Да Коста, Буше) - 14:24

    1:2 - Шашков (Хрипунов, Воробьёв) - 18:42

    1:3 - Тарасов (Осипов, Бывальцев) - 31:03

    1:4 - Буше - 59:07 ПВ

    Қақпашылар: Бояркин - Алики.

    Осылайша елордалық клуб қарсыласына 1:4 есебімен есе жіберді. Бұл - олардың қатарынан үшінші жеңілісі.

    «Барыс» проиграл «Сочи» в КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Қазірге дейін командалар 59 мәрте шеберлік байқасты. Оның 33-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    «Барыс» проиграл «Сочи» в КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    «Барыс» проиграл «Сочи» в КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Қазақстандық клуб бұдан кейін бір ойынын елордада өткізіп, 27 желтоқсанда Ресейдің «Амур» (Хабаровск) командасымен шеберлік байқасады.

