    21:55, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» қатарынан үшінші мәрте жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 21 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Салават Юлаев» (Уфа) командасына қарсы өткізді.

    Фото: Барыс ХК

    Кездесу барысында ресейлік команда алғашқы болып есеп ашты. Олардың қатарынан 12-минутта Артур Фаизов мергендік танытты. Десе де көп ұзамай қазақстандық команда таразы басын теңестіруге мүмкіндік алды. Оны 15-минутта Джейк Масси өзінің еншісіне жазды. 

    Екінші кезеңде «Барыс» тізгінді өз қолында ұстауға тырысты. Көбірек шабуылға көңіл бөліп, есепті ұлғайтатын мүмкіндікті іздеді. Ойынның 32-минутында қазақстандық шабуылшы Әлихан Әсетов көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ.

    Осылайша «Барыс» қарсыласынан 2:1 есебімен басым түсті. 

    Айта кетсек, бұл - елордалық клубтың қатарынан үшінші жеңісі.

    Нәтижесінде олар турнир кестесінде «Барыс» 27 ұпаймен екі сатыға жоғарылап, 16-орынға жайғасты. 

    Ал «Салават Юлаев» 23 ұпаймен 19-орынды сақтап қалды.

    Қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын елордада өткізіп, 23 қарашада Ресейдің «Авангард» (Омбы) клубымен шеберлік байқасады.

    Құрлықтық хоккей лигасы Барыс ХК Спорт
