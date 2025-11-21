ҚХЛ: «Барыс» қатарынан үшінші мәрте жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 21 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Салават Юлаев» (Уфа) командасына қарсы өткізді.
Кездесу барысында ресейлік команда алғашқы болып есеп ашты. Олардың қатарынан 12-минутта Артур Фаизов мергендік танытты. Десе де көп ұзамай қазақстандық команда таразы басын теңестіруге мүмкіндік алды. Оны 15-минутта Джейк Масси өзінің еншісіне жазды.
Екінші кезеңде «Барыс» тізгінді өз қолында ұстауға тырысты. Көбірек шабуылға көңіл бөліп, есепті ұлғайтатын мүмкіндікті іздеді. Ойынның 32-минутында қазақстандық шабуылшы Әлихан Әсетов көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ.
Осылайша «Барыс» қарсыласынан 2:1 есебімен басым түсті.
Айта кетсек, бұл - елордалық клубтың қатарынан үшінші жеңісі.
Нәтижесінде олар турнир кестесінде «Барыс» 27 ұпаймен екі сатыға жоғарылап, 16-орынға жайғасты.
Ал «Салават Юлаев» 23 ұпаймен 19-орынды сақтап қалды.
Қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын елордада өткізіп, 23 қарашада Ресейдің «Авангард» (Омбы) клубымен шеберлік байқасады.