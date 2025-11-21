KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:01, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» бүгін елордада «Салават Юлаевпен» кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 21 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Салават Юлаев» (Уфа) командасына қарсы өткізеді.

    барыс
    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу Қазақстан уақытымен 19:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Қазірге дейін командалар 64 мәрте шеберлік байқасты. Оның 22-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Кейінгі бес кездесудің барлығында қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.

    Турнир кестесінде «Барыс» 25 ұпаймен 18-орынға жайғасса, «Салават Юлаев» 23 ұпаймен 19-орында келеді.

    Қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын елордада өткізіп, 23 қарашада Ресейдің «Авангард» (Омбы) клубымен шеберлік байқасады.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» овертаймда «Сочиден» басым түсті.

     

    Тегтер:
    Хоккей Құрлықтық хоккей лигасы Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар