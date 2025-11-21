ҚХЛ: «Барыс» бүгін елордада «Салават Юлаевпен» кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 21 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Салават Юлаев» (Уфа) командасына қарсы өткізеді.
Кездесу Қазақстан уақытымен 19:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Қазірге дейін командалар 64 мәрте шеберлік байқасты. Оның 22-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.
Кейінгі бес кездесудің барлығында қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.
Турнир кестесінде «Барыс» 25 ұпаймен 18-орынға жайғасса, «Салават Юлаев» 23 ұпаймен 19-орында келеді.
Қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын елордада өткізіп, 23 қарашада Ресейдің «Авангард» (Омбы) клубымен шеберлік байқасады.
Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» овертаймда «Сочиден» басым түсті.