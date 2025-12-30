ҚХЛ: «Барыс» Ресейде «Авангардтан» басым түсті
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 30 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Авангард» (Омбы) командасына қарсы өткізді.
Кездесу барысында бірінші кезеңде қазақстандық команда қарсыластар қақпасын бір мәрте дәл көздеді. Екінші кезеңде ресейлік клуб бір шайба, «Барыс» екі шайба соғып кетті. Шешуші кезеңде командалар бір-бір шайбадан алмасты.
Авангард (Омбы) - Барыс (Астана) 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
- 0:1 - Логвин (Морелли, Уолш) - 12:34
- 0:2 - Асетов - 22:55
- 1:2 - Пономарёв (Окулов) - 26:27
- 1:3 - Панюков (Асетов, Шайхмедденов) - 35:25
- 2:3 - Ибрагимов (Рашевский, Окулов) - 51:38
- 2:4 - Морелли (Веккьоне, Бояркин) - 59:37
Қақпашылар: Серебряков - Бояркин
Қазақстандық клуб бұдан кейін төрт ойынын сырт айдында өткізеді. Алдымен 2026 жылдың 6 қаңтарында 27 желтоқсанда Ресейде «Торпедо» (Нижний Новгород) командасымен кездессе, одан кейін 8 қаңтарда «Ак Барс» (Қазан), 10 қаңтарда «Салават Юлаев» (Уфа), 12 қаңтарда «Автомобилист» (Екатеринбург) командаларымен шеберлік байқасады.
Айта кетсек, бұдан бұрын «Барыс» ҚХЛ-де қатарынан төртінші рет жеңілді.