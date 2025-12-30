KZ
    21:32, 30 Желтоқсан 2025

    ҚХЛ: «Барыс» Ресейде «Авангардтан» басым түсті

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 30 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Авангард» (Омбы) командасына қарсы өткізді.

    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу барысында бірінші кезеңде қазақстандық команда қарсыластар қақпасын бір мәрте дәл көздеді. Екінші кезеңде ресейлік клуб бір шайба, «Барыс» екі шайба соғып кетті. Шешуші кезеңде командалар бір-бір шайбадан алмасты.

    Авангард (Омбы) - Барыс (Астана) 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

    • 0:1 - Логвин (Морелли, Уолш) - 12:34
    • 0:2 - Асетов - 22:55 
    • 1:2 - Пономарёв (Окулов) - 26:27
    • 1:3 - Панюков (Асетов, Шайхмедденов) - 35:25
    • 2:3 - Ибрагимов (Рашевский, Окулов) - 51:38
    • 2:4 - Морелли (Веккьоне, Бояркин) - 59:37

    Қақпашылар: Серебряков - Бояркин

    Қазақстандық клуб бұдан кейін төрт ойынын сырт айдында өткізеді. Алдымен 2026 жылдың 6 қаңтарында 27 желтоқсанда Ресейде «Торпедо» (Нижний Новгород) командасымен кездессе, одан кейін 8 қаңтарда «Ак Барс» (Қазан), 10 қаңтарда «Салават Юлаев» (Уфа), 12 қаңтарда «Автомобилист» (Екатеринбург) командаларымен шеберлік байқасады.

    Айта кетсек, бұдан бұрын «Барыс» ҚХЛ-де қатарынан төртінші рет жеңілді.

