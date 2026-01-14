Кино тарихындағы ең көп табыс тапқан актриса анықталды
АСТАНА.KAZINFORM - «Аватар» жұлдызы Зои Салдана ең көп табыс тапқан актриса ретінде тарихқа енді. Ол Скарлетт Йоханссонды басып озды.
Оған «Аватар: Су жолы» филімінің табысы негізгі себеп болды. Оның дәл қазіргі уақыттағы табысы 1,23 миллиард доллар.
AVATAR: FIRE AND ASH crossed $1.23 BILLION at the global box office, $888M overseas and $343M domestically.— Global Box Office (@GlobalBoxOffice) January 11, 2026
This officially makes Zoe Saldaña the HIGHEST grossing actress of all time! pic.twitter.com/i2SUtfHves
The Numbers журналының мәліметі бойынша, Салдананың қатысуымен түсірілген картиналар 15 миллиард доллардан астам табыс тапқан.
Оның кассалық кірісінің негізгі бөлігі Disney-дің екі ірі франшизасынан - Marvel Cinematic Universe фильмдерінен және «Аватар» трилогиясынан түсті. Скарлетт Йоханссон екінші орынға түсті, ал Сэмюэл Л.Джексон үшінші орында.
47 жастағы актриса барлығы 123 марапатқа ұсынылды. Ол «Оскар», «BAFTA», «Канн кинофестивалі» және бірнеше «Сыншылардың таңдауы» сияқты беделді марапаттардың иегері. Салдана сонымен қатар «Алтын глобус» және «Киноактерлер гильдиясының» сыйлығын жеңіп алды.
Бұған дейін үшінші «Аватар» фильмінің кассасы 1 миллиард доллардан астам қаражат жинағанын хабарлаған едік.