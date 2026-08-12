Қырғызстан электромобильдерді бажсыз импорттауға қосымша квота алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан электромобильдерді бажсыз импорттауға қосымша квота алды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі жергілікті БАҚ-қа сілтеме жасап.
Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі 2026 жылғы елге арналған квота көлемін 15 мыңнан 25 мың автокөлікке дейін ұлғайтты.
Бұл жеңілдік ЕАЭО ТН ВЭД кодтары 8703 80 000 3 және 8703 80 000 5 бойынша жіктелген электромобильге қолданылады.
Шешім күшіне енгеннен кейін, жаңа шектеу электромобильдерді бажсыз импорттауға мүмкіндік береді.
Электромобильдерді бажсыз импорттауға арналған қазіргі квота 2026 жылдың шілдесінде таусылды.
Бұған дейін Арменияның 20 000 электромобильге дейін бажсыз импорттауға қосымша квота алғаны хабарланған болатын.
Сонымен қатар Қытай жеке тапсырыс бойынша жасалатын электромобиль өндірісін 18 күнге дейін қысқартқаны айтылды.