Қырғызстан мен Өзбекстан шекарасында әсері күшті дәрі-дәрмек партиясы тәркіленді
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстаннан Өзбекстанға 9,5 мыңнан астам күшті әсер ететін дәрілік зат капсулаларын тасымалдауға әрекет жасалды, деп хабарлайды Nova24.uz.
Ферғана облысында өзбек-қырғыз шекарасын заңсыз кесіп өткен Учкуприк ауданының 43 жастағы тұрғынынан құны 1 миллиард 320 миллион сум болатын 9542 күшті әсер ететін «Зардекс» дәрілік затының таблеткасы табылып, тәркіленгені хабарланды.
Ұсталған адамға қатысты шекарадан заңсыз өту, контрабандалық және күшті әсер ететін есірткі саудасына қатысты заң баптары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ол қамауға алынып, тергеу басталды.
2025 жылдың қазан айының соңында қазақ-қырғыз шекарасында медициналық құрылғыларды контрабандалық жолмен алып өту операциясы тоқтатылды.
Осыға дейін Тәжікстанда 2025 жылы 5 тоннадан астам есірткі тәркіленгені туралы жаздық.