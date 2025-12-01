Қырғызстан парламентінің жаңа спикері кім болды
АСТАНА. KAZINFORM - Нұрланбек Тұрғынбекұлы VIII шақырылымдағы Қырғызстан Жоғарғы Кеңесінің спикері болып сайланды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
87 парламентарийдің 84-і оның кандидатурасын қолдап дауыс берді, ал үшеуі қарсы дауыс берді.
Бірінші сессияда бес парламенттік топ құрылды: «Ата-Жұрт», «Ала-Тоо», «Мекенчил», «Елдік» және «Әділет Қырғызстан», олар Нұрланбек Тұрғынбекұлын Парламент спикері лауазымына ұсынды.
Жоғарғы Кеңес спикерінің орынбасарлары болып Шынғыз Әжібаев (бірінші вице-спикер), Карим Хаджезада және Жылдыз Таалайбекұлы сайланды.
Сонымен қатар парламенттік құрылымда келесі сегіз комитет бекітілді:
* Қырғызстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Конституциялық заңнама, мемлекеттік құрылым, жергілікті өзін-өзі басқару және регламенті жөніндегі комитет;
* Халықаралық істер, қорғаныс, қауіпсіздік және көші-қон жөніндегі комитет;
* Аграрлық саясат, су ресурстары, жер қойнауын пайдалану, экология және қоршаған ортаны қорғау комитеті;
* Ғылым, білім, инновациялық даму, ақпараттық технологиялар, мәдениет, спорт және жастар істері комитеті;
* Өнеркәсіптік саясат, көлік, отын-энергетикалық кешен, сәулет және құрылыс комитеті;
* Қаржы, бюджет, кәсіпкерлік және бәсекелестікті дамыту комитеті;
* Сот және құқықтық мәселелер, заңдылық пен тәртіп, қылмысқа қарсы күрес және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл комитеті;
* Еңбек, денсаулық сақтау, әйелдер істері және әлеуметтік мәселелер комитеті.
Бұған дейін ел президенті Садыр Жапаровтың, премьер-министр Әділбек Қасымәлиевтің және үкімет мүшелерінің қатысуымен депутаттардың салтанатты ант беру рәсімі өтті.
Естеріңізге сала кетейік, Қырғызстанда 2025 жылдың 30 қарашасында Жоғарғы Кеңеске (Парламент) кезектен тыс сайлау өтті. Дауыс беру процесі толығымен автоматтандырылған.
Қырғызстандағы парламент сайлауына қанша адам қатысқанын мына материалдан оқи аласыз.
Бірқатар бұзушылыққа байланысты 3 желтоқсанда №13 округтегі депутаттар сайлауы жарамсыз деп танылды. Заңға сәйкес қайта сайлауды Орталық сайлау комиссиясы бір ай ішінде белгілеп, екі ай ішінде өткізеді. Бұл округте 35 учаскелік сайлау комиссиясының жаңа төрағалары сайланады.