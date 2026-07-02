Қырғызстан туроператорларды туристерді сақтандыруға міндеттеу туралы ұсыныс жасады
АСТАНА.KAZINFORM — Ел билігі туристік бизнес үшін міндетті жауапкершілік сақтандыру механизмін енгізуді көздеп отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Тиісті қаулы жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды.
Құжатқа сәйкес, туроператорлар әрбір турист үшін міндетті азаматтық-құқықтық жауапкершілік сақтандыруын қамтамасыз етуге міндетті болады.
Міндетті сақтандырудың болмауына байланысты мемлекет сақтандырылмаған адамдарды құтқаруға және шұғыл емдеуге бюджет қаражатын жұмсауға мәжбүр болып отырғаны айтылды, бұл төтенше жағдайлар кезінде елдің халықаралық беделіне нұқсан келтіреді.
Күрделі іздеу-құтқару операцияларының және таулардағы зардап шеккендерді эвакуациялаудың қаржылық тәуекелдерін мемлекеттік бюджеттен сақтандыру нарығына ауыстыру, сондай-ақ саяхатшыларды қорғау және елдегі туризм қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін үкіметтің араласуы қажет.
Сақтандыру жауапкершілігінің сараланған лимиттерін белгілеу ұсынылады:
- Дәстүрлі бағыттар үшін 3 миллион сомға дейін: көрікті жерлерге бару, мәдени, білім беру, денсаулық сақтау және демалыс турлары. Ең төменгі лимит шұғыл амбулаториялық және стационарлық медициналық көмек, диагностикалық тексерулер және науқастарды жерүсті көлігімен тасымалдау шығындарын толығымен қамтиды;
- Экстремалды туризм үшін 5 миллион сомға дейін: альпинизм, шаңғы тебу, рафтинг және шалғай аудандарда жаяу серуендеу. Бұл түрі зардап шеккендерді эвакуациялау үшін арнайы авиациялық жабдықты пайдалануды талап етеді, бұл айтарлықтай шығын талап етеді.
Экстремалды турлар үшін сақтандыру кем дегенде үш күндік іздеу-құтқару жұмыстарының шығындарын жабуы керек.
Сонымен қатар, бас және жұлын жарақаттарын емдеу және қарқынды терапияда болу шығындары 10 күннен аспайтын мерзімге жабылады. Егер ауруханада жату 14 күннен асса, стационарлық емдеуге байланысты шығындар сақтандырудан алынып тасталады.
Қырғызстандағы дәстүрлі көп күндік турдың орташа құны 15 000-25 000 сомды құрайтындықтан, 5-7 күнге сақтандыру полисі шамамен 3000 сомды немесе күніне шамамен 400-500 сомды құрайды.
Сақтандыру полисінің болуы заңды қызмет үшін міндетті шартқа айналады.
2025 жылдың тамыз айының ортасында болған қайғылы оқиғаны еске түсірейік, сол кезде ресейлік альпинист Наталья Наговицина аяғын сындырып, 7000 метрден астам биіктіктегі Победа шыңында көмек күтіп тұрған.
23 тамызда Қырғызстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары ауа райының нашарлауына байланысты Ресей азаматы Наталья Наговицинаны іздеуді тоқтатты.
Кейінірек ауа райының күрт нашарлауына байланысты 24 тамызда Ыстықкөл аймағына жіберілген Қырғызстан Төтенше жағдайлар министрлігінің Airbus H-125 тікұшағы эвакуациялық миссияны тоқтатып, тұрақты орнына оралғаны туралы хабарланды.
27 тамызда Қырғызстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті жоғары дәлдіктегі жабдықтармен жабдықталған пилотсыз ұшу аппараттарын пайдаланып жүргізген әуе бейнебақылауы альпинисттің тұрған жерінде тіршілік белгілерін таппады.
Кейінірек 20 тәжірибелі маманнан тұратын альпинистер тобы Наталья Наговицинаны құтқару мүмкін емес деп мәлімдеді.
2 қыркүйекте ресейлік альпинист Қырғызстанда қайтыс болды деп жарияланды.
2026 жылдың мамыр айының соңында Қырғыз Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі ресейлік альпинистің денесін Победа шыңынан эвакуациялауға қажетті көмек көрсетуді қарастыруға дайын екенін мәлімдеді.