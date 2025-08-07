Қырғызстанда БАҚ туралы жаңа заңға қол қойылды
АСТАНА.KAZINFORM – Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Қырғыз Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» заңына қол қойды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Құжатты 25 маусымда Қырғыз Республикасының Жогорку Кенеші қабылдады. Мақсаты – бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнаманы жетілдіру.
Заң мыналарды көздейді:
– БАҚ-ты тіркеу, қайта тіркеу, қызметін тоқтата тұру және тоқтату тәртібі, ақпаратқа қолжетімділік, оның ішінде БАҚ-ты тіркеу, қайта тіркеу және тіркеуден бас тарту критерийлері.
– БАҚ әділет органдары тіркеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап тіркелген деп есептеледі және ақпарат таратуға құқылы және оның қызметі құрылтайшының шешімімен немесе сот шешімімен ғана тоқтатылуы мүмкін;
– БАҚ қызметін ұйымдастыру және журналистердің кәсіби қызметіне қатысты басқа да ережелер;
– цензураға қатаң тыйым салу – лауазымды тұлғалардың бұқаралық ақпарат құралдарының, оның ішінде олардың құрылтайшыларының жұмысына кез келген араласуын болдырмайтын ережелер белгіленген;
– бұқаралық ақпарат құралдарының ақпаратқа қолжетімділігін қамтамасыз етудің ерекше құқықтық режимі, БАҚ жауапкершілігі және редакция мен журналистер жауапкершіліктен босатылатын шарттар;
– Қарап жатқан іске байланысты соттан тиісті өтініш түскен жағдайды қоспағанда, бұқаралық ақпарат құралдары ақпарат көзін, оның ішінде оның аты-жөнін жария етпеу шартымен ақпарат берген адамның жеке басын құпия сақтауға құқылы;
– Қырғыз Республикасында бұқаралық ақпарат құралдарын құру кезінде шетелдік жеке және заңды тұлғаларға заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы акциялардың, қатысу үлестерінің, үлестерінің 35%-дан астамын иеленуге, пайдалануға, билік етуге және (немесе) басқаруға, сондай-ақ ақпарат тарату және бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялық саясатында этикалық нормаларды сақтауға міндеттеме алуға тыйым салынады.
