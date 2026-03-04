Қырғызстанда қайыр сұрағандарға жаза күшейтіледі
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан Парламентінің депутаттары қайыр сұрауды азайтуға бағытталған заң жобасын бірінші оқылымда қабылдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Құжат қайыр сұрауды азайту, оның қоғамдық тәртіпке кері әсерін жою, жолдарда қайыр сұрауды жою арқылы жол қауіпсіздігін жақсарту және осал топтарды қанаудан қорғау мақсатында әзірленген.
Қоғамдық орындарда, соның ішінде жолдарда үздіксіз қайыр сұрау келесі жазаға әкеп соғады:
* Жолдарда қайыр сұрау, сондай-ақ ақша немесе басқа материалдық құндылықтар алу мақсатында қоғамдық орындарда үздіксіз қайыр сұрау 20-30 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартуға немесе үш күнге дейін қамауға алуға әкеп соғады;
* Бір ай ішінде қайталанған бұзушылық 30-40 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартуға немесе үш-бес күнге дейін қамауға алуға әкеп соғады;
* Шетелдік азаматтың бір ай ішінде қайталанған бұзушылық елден депортацияға әкеп соғады.
Қайыр сұраумен айналысқаны үшін:
* Егер егде жастағы адамдар, жүкті әйелдер, мүгедек немесе психикалық ауытқулары бар адамдар қайыр сұрауға қатысса, айыппұл 200 есептік бірлік (20 000 сом немесе 114 000 теңгеден астам) құрайды;
* Шетелдік азаматтың бір ай ішінде қайыр сұрау туралы қайталап жасаған қылмысы елден шығарылуға әкеп соғады.
Бұған дейін Қырғызстанда әйелдер маскасы мен паригін киіп, дүкен тонаған қылмыстық топтың тоғыз мүшесі ұсталған болатын.