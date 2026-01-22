Қырғызстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаушыларды электронды бақылау енгізілді
АСТАНА.KAZINFORM - Бішкекте тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарын қорғау үшін электронды білезіктер енгізілді. Бұл туралы Қырғызстанның әділет министрі Аяз Баетов әлеуметтік желіде мәлім етті, Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Шенеуніктің айтуынша, электронды білезіктер мен мобильді мониторингті пайдаланатын күшейтілген қорғау туралы бұйрықтар алғаш рет 2026 жылдың қаңтарында енгізілген.
Бішкектің Октябрь ауданындағы кешенді жоба аясында 15 азамат 20 күннен үш айға дейінгі мерзімге электронды білезіктер немесе мобильді қосымшалар тағуы керек. Білезіктер GPS жүйесімен біріктірілген, ал тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаушылар Face ID арқылы өздерін үнемі сәйкестендіруі керек.
Электронды бақылау механизмі келесі аптадан бастап бастапқы уақытша қорғау туралы бұйрықтарға қолданылады. Бұл тәжірибені ел астанасының басқа аудандарына және бүкіл елге кеңейту жоспары бар.
Айта кетейік, 2025 жылдың қазан айында Қырғызстан тұрмыстық зорлық-зомбылық қылмысы үшін жазаны күшейтетін заңға қол қойды.