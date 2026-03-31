Қырғызстанда ұйымдасқан қылмыстық топтың қару-жарақ қоймасы табылды
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстанның Шу облысындағы Тоқмақ қаласында қылмыстық топтың басшысы марқұм Қамшы Көлбаевтың ұйымдасқан қылмыстық тобының мүшелеріне тиесілі оқ-дәрі қоймасы табылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің мәліметінше, екі кесілген мылтық, екі мина, бір қолдан жасалған жарылғыш құрылғы, бір граната, тротил, бір маска, екі пышақ, үш детонатор және әртүрлі калибрлі оқ-дәрілер тәркіленді.
- Бұл қару-жарақ аса ауыр қылмыстарды жасауға, соның ішінде республикадағы қоғамдық-саяси жағдайды тұрақсыздандыруға арналғанын жоққа шығаруға болмайды, бұл үшін «сәтті уақытты» күттік, - делінген хабарламада.
Сот-баллистикалық сараптама тағайындалды және қарудың бұрынғы қылмыстарда қолданылғанын анықтау үшін тиісті шаралар жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін Бішкекте қару-жарақ пен оқ-дәрі қоймасы табылған болатын.
Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылдың қазан айының басында қылмыстық топтың басшысы және заңдағы ұры Қамшыбек Көлбаев Бішкекте тұтқындау кезінде қаза тапты.