Қырғызстанда жаңа мемлекеттік әнұранды таңдау жөніндегі комиссия құрылды
БІШКЕК. KAZINFORM – Қырғызстанда мемлекеттік әнұранның мәтіні мен музыкасының жаңа нұсқасына жобаларды таңдау жөніндегі ведомствоаралық комиссия құрылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі.
Мемлекеттік хатшы Арслан Қойчиев басқаратын комиссияның құрамына депутаттар, ғылым және мәдениет қайраткерлері, филологтар, музыкатанушылар және композиторлар кірді.
Талапқа сәйкес, жаңа әнұран мәтіні өте мәнерлі, үйлесімді, салтанатты, патриоттық және эмоционалды болуы және есте сақтау оңай сақталуы керек. Музыкалық шығарма елдің тарихи мұрасын, бай мәдени дәстүрлерін және жоғары жетістіктерін, сондай-ақ Қырғызстан халқының ұлттық бірлігін және Отанға деген сүйіспеншілігін көрсетуі керек.
Әнұранның үш таңдалған нұсқасы 2026 жылдың 1 маусымына дейін Жоғарғы Кенеш қарауына ұсынылады.
Еске салсақ, 2024 жылдың қазанында Садыр Жапаров Қырғызстан әнұранын өзгерту бастамасын қолдады.
2025 жылы Қырғызстанда әнұранның жаңа нұсқасына музыка жазуға байқау жарияланды.