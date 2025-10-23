Қырғызстанда жанар-жағармай қоры азайып барады, баға өсуі мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстанда жанар-жағармай бағасы шамамен 15%-ға қымбаттауы мүмкін. Бұл туралы елдің Монополияға қарсы реттеу қызметі мәлім етті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Қызметтің мәліметінше, жанар-жағармай бағасының көтерілуі елдегі негізгі отын көзі саналатын Ресейдегі тапшылыққа байланысты. Қырғыз мұнай трейдерлері мұнай өнімдерін жеткізу көлемінің қысқарғанын, айдың соңына дейін жетерлік қор қалғанын хабарлады.
Ішкі нарықты тұрақтандыру үшін Монополияға қарсы реттеу қызметі салық жүктемесін уақытша төмендету (акциздер, ҚҚС, экологиялық төлемдер және басқа да төлемдер), сондай-ақ мұнай трейдерлеріне жаңа бағамен жанар-жағармай сатып алу үшін жеңілдетілген несие беру түріндегі қолдау шараларын ұсынды.
Мұнай трейдерлері Қырғызстанға жанармай жеткізу 2025 жылдың соңына дейін үздіксіз жалғасады деп сендірді.
Бұған дейін Қырғызстан мұнай экспортына тыйым салғанын хабарлаған едік.