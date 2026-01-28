KZ
    Қырғызстанда зорлық-зомбылық пен адам саудасына қарсы 5200 жедел желісі ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстанда зорлық-зомбылық пен адам саудасынан зардап шеккендерге арналған 5200 сенім телефоны іске қосылды, деп хабарлайды Кабар.

    Әзербайжанда Баку-Грозный рейсі жолаушыларының туыстары үшін сенім телефоны іске қосылды
    Фото: freepik.com

    Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында Еңбек, әлеуметтік даму және көші-қон министрлігі жаңа әлеуметтік жобаны — тәулік бойы жұмыс істейтін 5200 сенім телефонын іске қосты.

    Ведомствоның мәліметінше, бұл желі отбасылық зорлық-зомбылық пен адам саудасынан зардап шеккендерге жедел әрі сапалы көмек көрсетуге арналған.

    5200 нөміріне қоңырау шалған әрбір азамат тегін, анонимді және құпия түрде көмек ала алады. Сенім телефонында зорлық-зомбылық, дағдарыстық жағдайлар және психологиялық қолдау көрсету мәселелері бойынша арнайы дайындықтан өткен кәсіби психологтар мен кеңесшілер жұмыс істейді.

    Сенім телефоны тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс істейді және Қырғыз Республикасының бүкіл аумағында барлық ұялы байланыс операторы арқылы қолжетімді.

    Сенім телефонының негізгі бағыттары:

    • зорлық-зомбылық пен қанауға ұшыраған жандарға психологиялық қолдау көрсету;

    • зардап шеккендердің құқықтарын қорғау шаралары мен қолжетімді қызметтер туралы ақпарат беру;

    • қауіпсіз баспана, медициналық және заң көмегіне қатысты кеңес беру;

    • зорлық-зомбылық құрбандарының туыстары мен куәгерлеріне қолдау көрсету.

    Бұдан бұрын Бішкекте тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарын қорғау үшін электронды білезіктер енгізілгенін жазғанбыз.

    Сондай-ақ Қырғызстан түнде алкоголь сатуға шектеулер енгізуді жоспарлап отыр.

