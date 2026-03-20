Қырғызстандықтар жол үстінде төбелескендердің жазасын күшейтуді ұсынды
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан жол қозғалысы кезінде төбелес ұйымдастырған жүргізушілерді жазалауды ұсынып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Заң жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды.
Соңғы жылдары ел жолдарында жүргізушілер арасындағы қақтығыс көбейіп кетті. Қолданыстағы заңнама мұндай әрекет үшін жазаны жеткілікті түрде анықтамайды.
Ұсынылған түзетулерге сәйкес, жолда немесе жол қозғалысы кезінде жол қауіпсіздігіне қауіп төндіретін төбелеске, қақтығыстарға немесе басқа да агрессивті әрекеттерге қатысқан жүргізушілерге (жеке тұлғаларға) 10 000 сом (54 000 теңгеден астам) айыппұл салынады. Қайталап бұзғандарға алты айға дейін көлік жүргізу құқығынан айыру жазасы қолданылады.
Бұған дейін Қырғызстанның құқық бұзғаны үшін айыппұл төлемегендерді мемлекеттік қызметтен шеттетілетіні хабарланған болатын.