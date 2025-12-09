KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:39, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қырғызстанның Орталық сайлау комиссиясы тағы 13 сайлау округіндегі сайлау нәтижесін бекітті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан Республикасының Сайлау және референдумдар жөніндегі орталық комиссиясы тағы 13 сайлау округіндегі сайлауды қорытындысын жарамды деп таныды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    Выборы в Кыргызстане: утверждены результаты еще в 13 округах
    Фото: ҚР ОСК

    8 желтоқсанда қабылданған қаулыға сәйкес, келесі тұлғалар Жогорку Кенеш депутаты болып сайланды:

    • № 1 сайлау округі: Шыңғыс Әжібаев, Исманәлі Жороев, Камила Талиева;
    • № 18 сайлау округі: Кәрім Ханжеза, Бакыт Чомоев, Гүлжан Сатиева;
    • № 17 сайлау округі: Нұрланбек Азыгалиев, Улукбек Ұзақбаев, Чолпон Есенаманова;
    • № 21 сайлау округінде: Куанышбек Конгантиев, Жаныбек Абиров, Жылдыз Садырбаева;
    • № 7 сайлау округінде: Әлішер Козуев, Илимбек Кубанычбеков, Гүлай Машрапова;
    • № 3 сайлау округі бойынша: Равшанбек Рысбаев, Жаныбек Аматов, Махабат Мавлянова;
    • № 12 сайлау округі бойынша: Бекмырза Чолпонбай ұлы, Талайбек Масабиров, Жылдыз Құрманалиева;
    • № 14 сайлау округі бойынша: Болотбек Борбиев, Құндызбек Сулайманов, Гүлшарқан Құлтаева;
    • № 4 сайлау округі бойынша: Рустамбекұлы Советбек, Жаанбаев Ұланбек, Әлімжанова Нилуфар;
    • № 19 сайлау округі: Медербек Әлиев, Абдылдабек Егембердиев, Едита Тайгараева;
    • № 6 сайлау округі: Алтынбек Құдайбердиев, Бекмурза Ергешов, Салтанат Аманова;
    • № 23 сайлау округі: Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев, Үмбеталы Қыдыралиев;
    • № 25 сайлау округі: Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев, Еркеайым Сейтқазиева;

    Айта кетейік, бұған дейін Қырғызстанда Жогорку Кенеш депутаттарының кезектен тыс сайлауы аяқталғанын жазған едік.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты Қырғыз Республикасы Жогорку Кенеші сайлауының табысты өтуімен құттықтады.

    Қырғызстандағы парламент сайлауына қанша адам қатысқанын мына материалдан оқи аласыз.

    Сондай-ақ Қырғызстанда бір сайлау округіндегі парламент депутаттарының сайлауы жарамсыз деп танылғанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    ТМД Сайлау Әлем жаңалықтары Қырғызстан
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар