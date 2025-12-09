14:39, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қырғызстанның Орталық сайлау комиссиясы тағы 13 сайлау округіндегі сайлау нәтижесін бекітті
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан Республикасының Сайлау және референдумдар жөніндегі орталық комиссиясы тағы 13 сайлау округіндегі сайлауды қорытындысын жарамды деп таныды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
8 желтоқсанда қабылданған қаулыға сәйкес, келесі тұлғалар Жогорку Кенеш депутаты болып сайланды:
- № 1 сайлау округі: Шыңғыс Әжібаев, Исманәлі Жороев, Камила Талиева;
- № 18 сайлау округі: Кәрім Ханжеза, Бакыт Чомоев, Гүлжан Сатиева;
- № 17 сайлау округі: Нұрланбек Азыгалиев, Улукбек Ұзақбаев, Чолпон Есенаманова;
- № 21 сайлау округінде: Куанышбек Конгантиев, Жаныбек Абиров, Жылдыз Садырбаева;
- № 7 сайлау округінде: Әлішер Козуев, Илимбек Кубанычбеков, Гүлай Машрапова;
- № 3 сайлау округі бойынша: Равшанбек Рысбаев, Жаныбек Аматов, Махабат Мавлянова;
- № 12 сайлау округі бойынша: Бекмырза Чолпонбай ұлы, Талайбек Масабиров, Жылдыз Құрманалиева;
- № 14 сайлау округі бойынша: Болотбек Борбиев, Құндызбек Сулайманов, Гүлшарқан Құлтаева;
- № 4 сайлау округі бойынша: Рустамбекұлы Советбек, Жаанбаев Ұланбек, Әлімжанова Нилуфар;
- № 19 сайлау округі: Медербек Әлиев, Абдылдабек Егембердиев, Едита Тайгараева;
- № 6 сайлау округі: Алтынбек Құдайбердиев, Бекмурза Ергешов, Салтанат Аманова;
- № 23 сайлау округі: Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев, Үмбеталы Қыдыралиев;
- № 25 сайлау округі: Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев, Еркеайым Сейтқазиева;
Айта кетейік, бұған дейін Қырғызстанда Жогорку Кенеш депутаттарының кезектен тыс сайлауы аяқталғанын жазған едік.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты Қырғыз Республикасы Жогорку Кенеші сайлауының табысты өтуімен құттықтады.
Қырғызстандағы парламент сайлауына қанша адам қатысқанын мына материалдан оқи аласыз.
Сондай-ақ Қырғызстанда бір сайлау округіндегі парламент депутаттарының сайлауы жарамсыз деп танылғанын жазған болатынбыз.