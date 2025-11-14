Кирилл Герасименко Олимпиадада кеткен есесін қайтарып, Ислам ойындарында жеңімпаз атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының көшбасшысы Кирилл Герасименко Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының жеңімпазы атанды.
Ерлер арасында өткен жекелей сайыстың финалында ол мысырлық Омар Ассармен кездесті.
ҚР ҰОК мәліметінше, Герасименко шешуші ойында 4:1 есебімен жеңіске жетіп, Ассардан кеткен есесін қайтарды.
Еске салайық, Кирилл Герасименко мен Омар Ассар 2024 жылғы Париж Олимпиадасының 1/8 финалында да жолыққан еді. Ол кезде мысырлық спортшы жеңіске жеткен болатын.
Айта кетейік, гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алғашқы кездесуінде жеңіске жетті.
Сонымен қатар садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында ел қоржынына алтын жүлде түсті.