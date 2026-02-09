KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:12, 09 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 9 ақпандағы жарыс кестесі

    МИЛАН. KAZINFORM – 9 ақпан күні Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында XXV қысқы Олимпиада ойындарының үшінші жарыс күні басталды. 

    Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 9 ақпандағы жарыс кестесі
    Фото: Сали Сабыров

    Бүгін 5 қазақстандық спортшы екі спорт түрінен жарыс жолына шығады. 

    Қазақстан құрамасының жарыс кестесі:

    21:30 – конькимен жүгіру, 1 000 м (әйелдер)

    Қатысушылар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева, Кристина Силаева

    23:00 – шаңғымен тұғырдан секіру, қалыпты тұғыр (ерлер)

    Қатысушылар: Илья Мизерных, Данил Васильев

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, 8 ақпан скиатлон бағдарламасында (10 км+10 км) Ұлттық құраманың екі спортшысы – Әмірғали Мұратбеков пен Наиль Башмаков бақ сынады. Жарыс қорытындысында Әмірғали 45, Наиль 49-орын алды

    Сонымен қатар мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Олимпиада ойындары алдындағы алғашқы жаттығуын жасады. 

    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Автор
