20:42, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қысқы Олимпия ойындарының жарыс кестесі жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Олимпия ойындары 2026 жылы Италияда өтеді, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі.
Назарларыңызға 2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпия ойындарының жарыс кестесін ұсынамыз. Төрт жылдықтың басты додасында қандай жарыстар қай күні өтетінін төмендегі кестеден көре аласыздар.
Айта кетейік, қазіргі таңда Қазақстан құрамасының спортшылары Олимпиада лицензиясын жеңіп алу үшін түрлі жарыстарда бақ сынап жатыр.
Бұдан бұрын 2026 жылғы Милан Олимпиадасының алауын әйгілі футболшы алып жүретінін жазған едік.