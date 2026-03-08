KZ
    04:38, 08 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қысқы Паралимпиада — 2026: 8 наурызда өтетін жарыс кестесі

    АСТАНА. KAZINFORM — Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында қысқы Паралимпиада ойындарында 8 наурыз күні өтетін жарыс кестесі шықты.

    Фото: Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы

    Бүгінгі додада еліміздің 4 спортшысы жарыс алаңына шығады.

    14:30 — Парабиатлон. Жеке жарыс. Ерлер, отыратындар (Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин)

    16:30 — Парабиатлон. Жеке жарыс. Ерлер, тұратындар (Александр Герлиц)

    Айта кетейік, Италияның Верона қаласында XIV қысқы Паралимпиада ойындарының ашылу салтанаты өтті. Милан-Кортина-2026 қысқы Паралимпиада ойындарына 56 елден 600-ден аса спортшы қатысады. 

    Биылғы Паралимпиада ойындары 6-15 наурыз аралығында Италияның Милан, Кортине-д’Ампеццо және басқа да солтүстік қалаларында өтеді. Оған елімізден 7 спортшы аттанды. Олар паралимпиадалық шаңғы жарыстары мен паралимпиадалық биатлон бойынша бақ сынайды. Команда құрамында тәжірибелі параспортшылар мен дебютанттар бар.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
