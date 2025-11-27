Қытай 20 жылда алғаш рет қару-жарақты бақылау туралы ақ кітабын ұсынды
АСТАНА.KAZINFORM - 27 қарашада ҚХР Мемлекеттік Кеңесінің баспасөз кеңсесі жаңа дәуірде қару-жарақты бақылау, қарусыздану және таратпау туралы ақ кітабын ұсынды. Бұл соңғы жиырма жылдағы осындай деңгейдегі алғашқы құжат, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Бейсенбіде ҚХР СІМ баспасөз мәслихатында ресми өкіл Линь Цзянь Қытайдың 1995 және 2005 жылдары қару-жарақты бақылау бойынша ақ кітап шығарғанын хабарлады.
Оның айтуынша, биыл Қытай халқының жапондық басқыншылар мен Екінші дүниежүзілік соғыстағы Жеңістің, сондай-ақ БҰҰ-ның 80 жылдығын атап өтеді. Осы маңызды тарихи сәттен бастап, қаруды бақылау, қарусыздану және таратпау бойынша құжат жариялануы ерекше маңызға ие.
- Бүгінгі таңда қауіпсіздік және қаруды бақылау саласындағы халықаралық ахуал күрделі және шиеленісті. Әлемде қақтығыстар мен тұрақсыздық ошақтары кең етек алып келеді. Қару-жарақ жарысы қарқын алуда. Адамзат алдында бейбітшілік пен соғыс, диалог немесе қақтығыс, өзара тиімділік немесе нөлдік ойын логикасы арасында таңдау жасау қиындығы тұр, - деді Қытай дипломаты.
Линь Цзянь жаңа тарихи өткелдерде ақ кітап Қытайдың халықаралық қауіпсіздікке және жаңа дәуірдегі қаруды бақылау жағдайын жүйелі түрде белгілейтінін айтты. Құжатта Қытай соңғы жиырма жыл ішінде дәйекті түрде жүргізілген жұмыс, әсіресе 18 КҚК ұлттық конгресі, қару-жарақ, қарусыздану және таратпау саласындағы халықаралық процестерге, сондай-ақ практикалық шаралар мен нәтижелерге қол жеткізілді.
- Қару-жараққа қатысты жаңа құжат жарияланымы - Қытайдың жаһандық қауіпсіздік және басқару бастамасын белсенді түрде жүзеге асыру үшін нақты қадам, - деп қосты ол.
