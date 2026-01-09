Қытай 2027 жылға қарай ірі көлемді өнеркәсіптік жасанды интеллект экожүйесін құрмақшы
АСТАНА.KAZINFORM — Қытай 2027 жылға қарай өзінің ұлттық жасанды интеллект индустриясын әлемдік көшбасшыға айналдыруды, сондай-ақ өнеркәсіпте интеллектуалды технологияларды енгізуді кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Қытай үкіметінің жаңа саяси құжатында айтылған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ресми хабарламаға сәйкес, Бейжің жақын арада бірнеше маңызды міндеттерге назар аударуды жоспарлап отыр. Өнеркәсіптік сектор үшін үш-бес ірі көлемді салалық жасанды интеллект моделі жоспарланған, ал экономиканың әртүрлі салалары үшін мамандандырылған цифрлық шешімдер әзірленуі тиіс.
Құжатта 1000 өнеркәсіптік жасанды интеллект агенттерін іске қосу, 100 мамандандырылған деректер жиынтығын жасау және интеллектуалды технологияларды пайдалану жағдайларын тікелей өндіріс желілерінде кеңінен масштабтау көзделген.
Қытай үкіметі жаңа өнеркәсіптік жүйелердің негізін құрайтын екі-үш әлемдік деңгейдегі технологиялық алыптардың пайда болуын күтеді. Осы экожүйелік корпорациялардың айналасында жоғары технологиялық шағын және орта кәсіпорындар желісі құрылады. Дамыған ашық бастапқы коды бар экожүйені құру стратегияның негізгі аспектісі ретінде анықталған.
Бұл мақсаттарды іс жүзінде жүзеге асыру аппараттық және бағдарламалық жасақтаманы үйлесімді түрде әзірлеуді талап етеді. Құжатта оқыту және қорытындылау тапсырмалары үшін есептеу қуатының тиімділігін арттыру, сондай-ақ жасанды интеллект жүйелерін пайдалану кезінде энергия тұтынуды азайту қажеттілігі аталып өткен.
Алдағы кезеңде Қытай жасанды интеллект технологияларын өнеркәсіптік роботтар мен жоғары технологиялық станоктарға интеграциялауға да назар аударады. Сонымен қатар, алгоритм қауіпсіздігін нығайту және оқыту деректер жиынтығының сенімді қорғалуын қамтамасыз ету басымдыққа ие болады.
Стратегияның халықаралық құрамдас бөлігі жаһандық ынтымақтастық арқылы жаңа артықшылықтарды дамытуды көздейді. Бейжің жасанды интеллект өнімдерін әртүрлі аймақтардың нақты қажеттіліктеріне бейімдеуді қолдауға, шетелдік нарықтарға кіретін компанияларға қолдау көрсетуге және салаға шетелдік капиталды тартуды және шетелдік компаниялардың Қытайда генеративті жасанды интеллект технологияларын дамытуға қатысуын ынталандыруға ниетті.
Біз бұған дейін Қытайдың ұлттық суперкомпьютерлік желісіне негізделген автономды жасанды интеллект жүйесін іске қосқаны туралы хабарлаған болатынбыз.