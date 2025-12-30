Қытай «адам тәрізді» ЖИ-ді реттеуді күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM – Интернет кеңістігінің қытайлық реттеушісі антропоморфты жасанды интеллектіге (ЖИ) бақылауды күшейтетін ережелер жобасын жариялады. Құжатта әзірлеушілерден кәмелетке толмағандар арасында цифрлық тәуелділіктің алдын алу талап етіледі және қарттарды манипуляциялау үшін туыстарының дауыстарын имитациялауға тыйым салынады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
«ЖИ негізіндегі антропоморфты өзара әрекеттесу қызметтерін басқарудың уақытша шаралары» жобасы виртуалды серіктестер мен эмоционалды чат-боттардың тез дамып келе жатқан секторын реттеуге бағытталған. Мұндай технологиялар халықтың әлеуметтік оқшаулануының артуы аясында әсіресе ірі қалаларда кеңінен танымал болды.
Құжатта тұрақты психологиялық тәуелділікті тудыруға немесе пайдаланушылардың мінез-құлық және эмоционалдық реакцияларына жасырын әсер етуге қабілетті ЖИ модельдерін жасауға тікелей тыйым салынады. Егер адам бағдарламамен екі сағаттан астам үздіксіз әрекеттессе, жүйе пайдаланушыны мәжбүрлі түрде үзіліс жасауға шақыруға міндетті болады.
Жаңа талаптар сонымен қатар қызмет көрсетушілерден клиенттерге адаммен емес, компьютерлік бағдарламамен байланысып жатқанын анық хабарлауды міндеттейді. Бұл ереже мәтіндік интерфейстерге, сондай-ақ аудио және бейне қоңырауларға қолданылады. Сонымен қатар, компанияларға расталған келісімсіз зейнеткерлердің отбасы мүшелерінің атын жамылуға тыйым салынады.
Алгоритмдер пайдаланушыдан суицид жасау ниетін немесе өзіне зиян келтіру қаупін анықтаған кезде ережелер жобасында әңгімені дереу адам операторға тапсыру бұйырылған. Мұндай жағдайларда ақпараттық жүйе пайдаланушының төтенше жағдайлардағы байланыс нөмірлеріне автоматты түрде хабарлауы тиіс.
Кәмелетке толмағандардың мүдделерін қорғау үшін міндетті мамандандырылған кіру режимі енгізілді. Заңды қамқоршылар хат алмасу тарихын бақылауға, ЖИ белгілі бір мінез-құлық сценарийлерін бұғаттауға және қосымшалар ішіндегі қаржылық транзакцияларға шектеу қоюға өкілеттік алады.
Құжат 2026 жылдың 25 қаңтарына дейін қоғамдық талқылау кезеңінде. Ережелер 2026 жылы күшіне енеді деп күтіліп отыр.
Бұған дейін Қытай ЖИ-дің негізгі саласын дамытуда болжамнан бес жылға озып кеткенін жазған едік.