Қытай әлемдегі ең қуатты қысқа толқынды қару жасап шығарды
АСТАНА.KAZINFORM – Сианьдағы Солтүстік-Батыс ядролық технологиялар институтының ғалымдары салмағы 5 тонна, қуаты 20ГВт болатын «TPG1000Cs» қысқа толқынды теңдессіз құрылғы шығарды. Ол төмен, орбитаға жақын орналасқан спутниктерді істен шығаруға қауқарлы, деп хабарлайды South China Morning Post.
Жаңа құрылғы 60 секунд бойы үздіксіз оқ жаудыруға қабілетті. Салыстыру үшін айтсақ, әлемде қолданыста болған балама жүйелер, соның ішінде ресейлік «Синус-7» кешені, бір секундтан артық үзіліссіз жұмыс істей алмаған әрі салмағы да екі есе ауыр болған.
Оттың жоғары тығыздығы қысқатолқынды қондырғыға бір ғана сеанс барысында 3000-ға дейін жоғары энергиялы импульс өндіруге мүмкіндік береді. Бұл көрсеткіш ұқсас кез келген жүйенің мүмкіндігін бірнеше есе артта қалдырады. «TPG1000Cs» қондырғысы сынақ режимінде 200 мыңнан астам импульс жасап, жұмысының тұрақтылығы мен сенімділігін нақты дәлелдеді.
Бейжің ресми түрде америкалық Starlink спутниктерін ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатер ретінде бағалайды. Осыған байланысты қуатты микротолқынды жүйелер мен лазерлерді әзірлеу ірі спутниктік нысандарға қарсы экономикалық тұрғыдан тиімді тетік қалыптастырудың басым бағытына айналды.
Осыған дейін Қытайдың гибридті жүк таситын дрон ұшағы алғаш рет әуеге көтерілгені туралы жазған едік.