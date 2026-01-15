Қытай мен Ресей арасындағы сауда көлемі соңғы бес жылда алғаш рет қысқарды
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылы Қытай мен Ресей арасындағы тауар айналымы төмендеп, соңғы бес жылда алғаш рет қысқарды. Бұл туралы DW хабарлады.
Reuters агенттігі Қытайдың Бас кеден басқармасының деректеріне сүйеніп жазғанындай, 2025 жылы екі ел арасындағы сауда көлемі 1,63 трлн юаньді (шамамен 201 млрд еуро) құраған. Бұл 2024 жылғы рекордтық көрсеткіштен 6,5 пайызға аз. Атап айтқанда, Қытайдың Ресейге экспорты 9,9 пайызға, ал Ресейден Қытайға импорт 3,4 пайызға төмендеген.
Сарапшылардың айтуынша, сауда көлемінің қысқаруына бірнеше фактор әсер еткен. Ресейде қытай автокөліктеріне сұраныстың төмендеуі және Қытайдың Ресейден импорттайтын шикі мұнай құнының арзандауы негізгі себептердің бірі болған.
The Moscow Times басылымы Гайдар институтының деректеріне сүйене отырып, Ресейде утильалымның өсуі мен автонесие бағасының күрт қымбаттауы салдарынан 2025 жылы Қытайдан сатып алынған автокөліктер саны 2024 жылмен салыстырғанда екі есеге азайғанын жазады. Сонымен қатар Батыс технологияларын алмастыруға арналған Қытай жабдықтарының жеткізілімі де жылдық есеппен 11 пайызға қысқарған.
Қытай мен Ресей арасындағы сауда көлемінің бұған дейінгі қысқаруы 2020 жылы тіркелген еді. Ол кезде бұл құбылыс COVID-19 пандемиясының салдарымен түсіндірілген.
Ресейдің Ұлттық мұнай-газ сервистік қауымдастығының мәліметінше, Қытайға экспортталатын ресейлік тауарлардың негізгі бөлігін мұнай, табиғи газ және көмір құрайды. Сондай-ақ мыс пен мыс кені, ағаш, жанармай және теңіз өнімдері де жеткізіледі.
Ал Қытай Ресейге автокөліктер, тракторлар, компьютерлер, смартфондар, өнеркәсіптік және арнайы жабдықтар, сондай-ақ балалар ойыншықтары, киім-кешек пен аяқ киім экспорттайды.
Айта кетейік, Қытай 2026 жылы импорттық кедендік бажды уақытша төмендетеді.