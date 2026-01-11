Қытай, Ресей және Иран Оңтүстік Африка суларында әскери-теңіз жаттығуларын бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай, Ресей және Иран Оңтүстік Африка Республикасының аумақтық суларында бір аптаға созылатын бірлескен әскери-теңіз жаттығуларын бастады, деп хабарлайды Reuters.
Қабылдаушы тарап бұл жаттығуларды «БРИКС +» операциясы ретінде сипаттап, оның мақсаты теңіздегі кеме қатынасы мен теңіз экономикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету екенін мәлімдеді.
«БРИКС +» — бастапқыда Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африканы біріктірген геосаяси блоктың кеңейтілген нұсқасы. Қатысушы елдер бұл бірлестікті АҚШ пен Батыстың экономикалық үстемдігіне балама күш ретінде қарастырады. Қазіргі уақытта топқа тағы алты мемлекет қосылған.
Оңтүстік Африка Қытай және Ресеймен әскери-теңіз жаттығуларын тұрақты түрде өткізіп келеді. Алайда бұл жолғы маневрлер АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі мен «БРИКС +» елдері, соның ішінде Қытай, Иран, Оңтүстік Африка және Бразилия арасындағы шиеленіс күшейген кезеңде өтіп жатыр.
Қазіргі таңда кеңейтілген БРИКС құрамына Мысыр, Индонезия, Сауд Арабиясы, Эфиопия және Біріккен Араб Әмірліктері кіреді.
Жаттығулардың ашылу рәсімін Қытай қарулы күштерінің өкілдері жүргізді. Олардың мәліметінше, Бразилия, Мысыр және Эфиопия жаттығуларға бақылаушы ретінде қатысып отыр.
Оңтүстік Африка Қарулы күштерінің мәлімдемесінде WILL FOR PEACE 2026 жаттығуларына БРИКС+ елдерінің әскери-теңіз күштері қатысып, теңіз қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған бірлескен операциялар мен жедел үйлесімділік дағдыларын пысықтайтыны айтылған.
Біріккен операциялар жөніндегі баспасөз хатшысының міндетін атқарушы подполковник Мфо Матебула барлық қатысушылардың жаттығуға шақырылғанын хабарлады.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп БРИКС елдерін «антиамерикалық саясат жүргізіп отыр» деп айыптап, былтыр қаңтарда блокқа мүше барлық мемлекетке қосымша 10 пайыздық сауда бажын енгіземін деп қорқытқан болатын.
Оңтүстік Африка президенті Сирил Рамафоса коалициясындағы екінші ірі партия — батысшыл Демократиялық альянс бұл жаттығуларды елдің жарияланған бейтарап ұстанымына қайшы деп бағалап, БРИКС Оңтүстік Африканы «геосаяси ойындардың құралына айналдырды» деп мәлімдеді.
Матебула бұл сынға жауап ретінде жаттығулардың саяси сипатта емес екенін, АҚШ-қа қарсы бағытталмағанын атап өтті. Оның айтуынша, Оңтүстік Африка АҚШ әскери-теңіз күштерімен де мезгіл-мезгіл бірлескен жаттығулар өткізеді.
— Бұл — әскери-теңіз жаттығулары. Негізгі мақсат — мүмкіндіктерімізді арттыру және ақпарат алмасу, — деді ол.
Айта кетейік, НАТО Нидерландыда ядролық жаттығуларын бастағаны хабарланды.