Қытай шетелдік облигация инвесторлары үшін салық жеңілдіктерін ұзартты
АСТАНА.KAZINFORM — Қытай билігі шетелдік институционалдық облигациялардан түсетін пайыздық табыс бойынша салық жеңілдігін екі жылға ұзартты. Бұл туралы елдің Қаржы министрлігі мен Бас салық басқармасының бірлескен циркулярында жарияланды.
Салық жеңілдігі 2026 жылдың 1 қаңтарынан 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде болады. Осы кезеңде резидент емес шетелдік ұйымдардың Қытайдың ішкі қарыз нарығына инвестиция салудан алған табысы корпоративтік табыс салығынан (КТС) және қосылған құн салығынан босатылады.
Құжатта КТС жеңілдігі Қытайда шетелдік ұйымдар құрған мекемелер немесе бөлімшелер алған пайыздық табысқа қолданылмайтыны аталып өтті.
Бұл шара Бейжіңнің қарыз капиталы нарығын халықаралық деңгейге көтеру жөніндегі ұзақ мерзімді стратегиясының бөлігі.
Ынталандыру шараларын кеңейту шетелдік қорлар үшін шығындарды азайтады және Қытайдың жаһандық портфельдік инвестициялар үшін тартымды бағыт ретіндегі орнын нығайтады.
