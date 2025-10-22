Қытай жеке деректерді шетелге тасымалдау үшін жаңа сертификаттау ережелерін енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қытайда жеке ақпаратты шетелге берудің жаңа сертификаттау ережелері күшіне енеді, деп хабарлайды China Daily.
Бұл бастама заңнамалық реттеуді жетілдіру аясында деректерді қорғауды жақсарту және трансшекаралық ағындарды оңтайландыруға бағытталған.
Қытайдың Киберкеңістігін басқару әкімшілігінің мәлімдеуінше, жаңа шаралар деректерді экспорттаушыларға Қытай Халық Республикасының Жеке деректерді қорғау туралы заңы негізінде ұлттық сертификаттау стандарттарына сәйкес заңды механизм ұсынады.
Бұл сертификаттау критикалық ақпараттық инфрақұрылым операторлары емес, жеке деректерді өңдейтін операторларға арналған. Ол биылдан бастап шетелге 100 мыңнан 1 миллионға дейін сезімтал емес жеке деректерді немесе 10 мыңнан аз сезімтал деректерді жеткізген ұйымдар үшін міндетті болып табылады.
«Маңызды деректер» категориясы осы процедураның қолданыс аясынан шығарылған. Құжат деректер операторларына қауіпсіздікті бағалаудың міндетті процедураларынан жалтару үшін үлкен көлемдегі ақпаратты әдейі кішірек пакеттерге бөлуге тыйым салады.
Белгіленген тәртіпке сәйкес операторлар аккредиттелген органдарға сертификаттауға өтінім беруі қажет. Әрбір сертификаттау сертификаты үш жыл бойы жарамды болады.
Сертификаттау қызметін қадағалау Қытайдың Киберкеңістік әкімшілігіне және Қытай Халық Республикасының Нарықты реттеу жөніндегі мемлекеттік басқармасына жүктеледі.
