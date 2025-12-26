Қытайда робот-иттер смартфон бағасымен сатылымға шығарылды
АСТАНА.KAZINFORM - Қытайлық технологиялық компания көпшілікке арналған бюджетке сай робот-ит үлгілерін шығарды, деп хабарлайды Yicai Global.
23 желтоқсанда Vita Dynamics стартапы өзінің алғашқы төрт аяқты Big Head Bobo роботын таныстырды, оның бағасы 9 988 юань (1421 доллар) болды. Алдын ала сатудың бірінші күнінде тапсырыстар 10 миллион юаньнан (1,4 миллион доллар) асты. Сол күні Шэньчжэньде орналасқан Dobot компаниясы бағасы 7 499 юань (1066 доллар) Rover X1 көлігін алдын ала сатуды бастады.
Big Head Bobo иесімен серуендеуге, адамдармен дауыс арқылы сөйлесуге, суретке түсіруге және жеңіл жүктерді тасымалдауға болады, ал Rover X1 жеке және корпоративтік клиенттерге арналған.
Vita Dynamics компаниясының негізін қалаушы Чжао Чжелунның айтуынша, Big Head Bobo көлігінің жаппай өндірісі келесі айда, ал наурыз айында ірі көлемде жеткізілімдер басталады.
Оның айтуынша, жоба жеткізу тізбегіндегі мәселелерді жеңілдетуге арналған.
Біз бұған дейін Қытайда робот «университетінің» ашылғаны туралы хабарлаған болатынбыз, онда гуманоидтарды еңбек нарығына дайындайды.