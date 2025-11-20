KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:10, 20 Қараша 2025

    Қытайда жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институтының деректерді өңдеу орталығының жедел мәліметтеріне сәйкес, 19 қараша күні Астана уақытымен 23:45-те Қытай аумағында жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Kazinform.

    Фото: Анадолы

    Жерасты дүмпулерінің эпицентрі: солтүстік ендік бойынша 43.60 градус, шығыс бойлық бойынша 89.36 градус.

    Магнитудасы — mb=4,4.

    Энергетикалық класы — K=11.

    Тереңдігі — 10 км.

    Фото: ҚР ҰЯО ГЗИ

    Бұдан бұрын ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты Қырғызстан аумағында жер сілкінісін тіркеген еді.

    Айнұр Тумакбаева
