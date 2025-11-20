10:10, 20 Қараша 2025 | GMT +5
Қытайда жер сілкінді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институтының деректерді өңдеу орталығының жедел мәліметтеріне сәйкес, 19 қараша күні Астана уақытымен 23:45-те Қытай аумағында жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Kazinform.
Жерасты дүмпулерінің эпицентрі: солтүстік ендік бойынша 43.60 градус, шығыс бойлық бойынша 89.36 градус.
Координаты эпицентра: 43.60 градуса северной широты, 89.36 градуса восточной долготы.
Магнитудасы — mb=4,4.
Энергетикалық класы — K=11.
Тереңдігі — 10 км.
Бұдан бұрын ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты Қырғызстан аумағында жер сілкінісін тіркеген еді.