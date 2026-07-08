Қытайда ЖИ мамандарына сұраныс 50%-ға артты
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайда жасанды интеллект бойынша мамандандырылған университет түлектеріне сұраныс биылғы жылдың алғашқы бес айында 47,3%-ға өсті, деп хабарлайды China Daily.
Maimai платформасының есебіне сәйкес, жұмыс жәрмеңкелеріндегі сұранысқа байланысты түлектер үшін ЖИ-ге қатысты қызмет үлесі жыл ішінде 26,41%-дан 37,56%-ға дейін өсті. Қазір жас мамандарға ұсынылатын он жұмыс орнының төртеуі ЖИ дағдыларын талап етеді.
Технологиялық алып Alibaba компаниясының HR өкілі ағымдағы маусымның негізгі үрдісі ЖИ мамандарына сұраныстың күрт өсуі екенін атап өтті.
— Түлектерге арналған бос орындардың 80%-дан астамы қазір ЖИ-ге қатысты. Бұған ірі көлемді тілдік модельдер, мультимодальды ЖИ, ЖИ инфрақұрылымы сияқты озық салалар кіреді, — деп түсіндірді HR маманы.
Maimai есебінде жұмыс берушілер негізінен магистр дәрежесі бар мамандарды іздейтіні көрсетілген. Жасанды интеллект агенттерін әзірлеу, машиналық оқыту және мультимодальды жасанды интеллект те ең сұранысқа ие құзыреттіліктердің қатарына кірді.
Zhaopin.com платформасының деректері жасанды интеллект мамандарына деген сұраныстың цифрлық экономикадан әлдеқайда асып түскенін көрсетеді. Жылдың алғашқы бес айында жас жасанды интеллект инженерлері үшін бос орындардың бестен бірі (21%) жоғары технологиялық жабдықтар мен ақылды өндіріс саласында болды.
— Жасанды интеллект енді бағдарламалық жасақтама немесе микрочиптерді әзірлеумен шектелмейді. Технология өнеркәсіпте кеңінен енгізіліп, бүкіл өндіріс тізбегінің негізіне айналып келеді, — деп атап өтті платформа өкілі.
Бұған дейін Қытайдың жоғары оқу орындарында ЖИ сұраныс өте жоғары мамандықтардың біріне айналғанын хабарлаған едік.