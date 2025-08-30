Қытайдағы турнирде Жайна Шекербекова чемпион атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайда өткен «Belt and Road» халықаралық турнирінде қазақстандық боксшылардың нәтижесі белгілі болды.
Халықаралық турнирде әйелдер құрамасынан Жайна Шекербекова (54 келі), Римма Волосенко (60 келі), Валентина Хальзова (75 келі), Ләззат Кунгейбаева (81 келіден жоғары) алтын медаль алса, Сәния Сұлтан (54 келі.) күміс, Зере Махабай (57 келі), Мәдина Нұршаева (66 келі), Дариға Шәкімова (66 келі) қола жүлдегер атанды.
Ал жастар құрамасынан Арнұр Рустем (65 келі), Хамза Мақсатұлы (70 келі), Руслан Ахметов (90 келі), Владислав Саможонов (90 келіден жоғары) жеңіс тұғырына көтерілсе, Бейбарыс Тәжібек (70 келі), Санжар Сейткамит (90 келі) екінші, Зуфар Сайтфудинов (50 келі), Айдос Үсенов (55 келі), Қажымұқан Күмісбек үшінші орынға табан тіреді.
Еске салсақ, бокстан халықаралық турнирде Қазақстан құрамасы командалық есепте бірінші орын алды.