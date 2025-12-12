Қызылорда облысында 900 гектар жер мәжбүрлі түрде мемлекет меншігіне қайтарылды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Ауыл шаруашылығы министрлігінің Қызылорда облысы Жер ресурстарын басқару департаментінің жоспардан тыс тексерісі нәтижесінде 900 гектар ауыл шаруашылығы жері ұзақ уақыт мақсатты пайдаланылмағаны анықталды.
Одан кейін ауыл шаруашылығы тауар өндірушісіне құқық бұзушылықтарды жою жөнінде міндеттеме берілген. Алайда қажетті шаралар қолға алынбаған.
Уәкілетті орган кәсіпкерді әкімшілік жауапкершілікке тартты.
Сонымен қатар департамент жер телімін тартып алу туралы талаппен Арал аудандық сотына арызданды. Сот уәкілетті органның талаптарын толық қанағаттандырып, жер телімін мемлекет меншігіне қайтарды.
Сот шешімі заңды күшіне енді.
Айта кетейік, Жетісуда үш жылда 712 мың гектар жер қайта айналымға енгізілді.
Түркістан облысында 465 мың гектардан аса жер мақсатына сай пайдаланылмаған.