KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:59, 06 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қызылорда облысында егістік алқаптарына су айдау үшін құтқарушылар тартылды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Сырдария өзеніндегі су деңгейінің төмендеуі мен топырақ ылғалдылығының азаюына байланысты ауыл шаруашылығы алқаптарын сумен қамтамасыз ету жұмысы тәулік бойы жалғасып жатыр. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдеді.

    құтқарушылар
    Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

    Биыл шілде айынан бастап құтқарушылар Қызылорда облысының Сырдария, Жалағаш, Қазалы және Шиелі аудандарында шұғыл іс-шараларға тартылды. 

    – Жұмыс жүргізілетін аймаққа еліміздің барлық өңірінен күш-құралдар жіберілді. Барлығы 77 қызметкер, 26 техника, 25 жылжымалы сорғы станциясы тартылған. Бұл егістік алқаптарына су жеткізу мәселесін тиімді шешуге мүмкіндік береді, -делінген хабарламада.

    Осы күнге дейін егістіктерді суару үшін 14 595 017 текше метр су айдалды.

    Ал Арал-Сырдария бассейндік инспекциясының мамандары бұған дейін Сырдария өзенінен суды заңсыз алып келген 9 тіркелмеген сорғы қондырғысын анықтады.

    Тегтер:
    Қызылорда облысы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Су
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар