Қызылорда облысында егістік алқаптарына су айдау үшін құтқарушылар тартылды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Сырдария өзеніндегі су деңгейінің төмендеуі мен топырақ ылғалдылығының азаюына байланысты ауыл шаруашылығы алқаптарын сумен қамтамасыз ету жұмысы тәулік бойы жалғасып жатыр. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдеді.
Биыл шілде айынан бастап құтқарушылар Қызылорда облысының Сырдария, Жалағаш, Қазалы және Шиелі аудандарында шұғыл іс-шараларға тартылды.
– Жұмыс жүргізілетін аймаққа еліміздің барлық өңірінен күш-құралдар жіберілді. Барлығы 77 қызметкер, 26 техника, 25 жылжымалы сорғы станциясы тартылған. Бұл егістік алқаптарына су жеткізу мәселесін тиімді шешуге мүмкіндік береді, -делінген хабарламада.
Осы күнге дейін егістіктерді суару үшін 14 595 017 текше метр су айдалды.
Ал Арал-Сырдария бассейндік инспекциясының мамандары бұған дейін Сырдария өзенінен суды заңсыз алып келген 9 тіркелмеген сорғы қондырғысын анықтады.