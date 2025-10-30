Қызылорда облысының даму қарқыны қандай
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысының қаржы тайқазаны жыл өткен сайын молайып келеді. Салыстырып айтсақ, 2022 жылы жергілікті бюджет 364 млрд теңге болса, биыл қазан айында 851,3 млрд теңгеден асты. Kazinform тілшісі облыстағы оң өзгерістерді статистика негізінде оқырман назарына ұсынады.
Облыс әкімдігі ұсынған мәліметке сүйенсек, жыл басынан бері барлық негізгі макроэкономикалық көрсеткіш бойынша өсім қалыптасқан.
Оның ішінде өңдеу өнеркәсібі (294,3 млрд теңге) 13,1%-ға, ауыл шаруашылығы (166,4 млрд теңге) 2,6%-ға, негізгі капиталға салынған инвестиция көрсеткіші (484,9 млрд теңге) 5,9%-ға жоғарылады.
Есепті мерзімде 677,1 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл өткен жылдың осы кезеңіндегіден 4,8%-ға артық. Ауыл шаруашылығы саласында 24,9 млрд теңгенің өнімі өндірілді.
Білім мен медицина салаларына инвестиция салу жалғасады
Мемлекет басшысы атап өткендей, біздің еліміз — әлеуметтік мемлекет. Сондықтан білім беру, денсаулық сақтау салаларына инвестиция салу жалғасады. Бұл өңірде әрдайым басты назарда. «Қазақстан халқына» қорының қолдауымен атқарылған жұмыстар да осы салаларда айқын көрініс тауып отыр.
Қор құрылған кезден бастап аймағымызда 10 млрд теңгеден астам қаржыға маңызды әлеуметтік жобаларды жүзеге асырды. Соның 4 млрд 800 млн теңгесі медицина саласына бағытталды. Аталған қаражатқа облыстық балалар ауруханасында, Жаңақорған, Арал аудандарында «Қамқорлық» орталықтары ашылды.
Дәрі-дәрмек алу, орталықтарды жабдықтау, медицина мамандарын шет елде оқыту мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Қор облыстық онкология орталығына құны 1 млрд 100 млн теңге тұратын, республика бойынша 3 облыста ғана бар скрининг жүргізуге арналған жылжымалы медициналық кешенді табыстады.
Келесі жылы 2 млрд 600 млн теңгеге онкологиялық ауруларды тиімді емдеуге арналған жоғары технологиялық жабдықтар сатып алуды және аутизмге шалдыққан, басқа да психикалық бұзылысы бар балаларды әлеуметтендіруге арналған орталық ашпақ.
Білім саласына 2 млрд 600 млн теңге бөлініп, 2023-2025 жылдары 8 мектептің физика, химия, биология, робототехника, компьютер кабинеттері қайта жабдықталды. 2,5 мыңнан астам ауыл баласы жазғы лагерьлерде демалды.
Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған арнайы интернаттардың материалдық-техникалық базасы жаңғырды. «Болашақ инженерлер» жобасы аясында 9 мектепке робототехника құрылғылары алынып, тиісті мамандар білімін шыңдады.
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінде оқитын 500-ден астам студенттің әлемдік «Курсера» платформасында білім алуына мүмкіндік жасалды.
2026 жылы 2 млрд теңгеге облыстың 50 мектебіне «Білім-Инновация» лицейлерінің тәжірибесі енгізіледі, физика, химия, биология кабинеттері жабдықталады. 8 шағын жинақты мектептердің материалдық базасын нығайту көзделіп отыр.
Әлеуметтік қолдау және оңалту бағытында мүгедектігі бар балалар мен 14-29 жас аралығындағы жастар инновациялық протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз етілді.
«Үй жағдайында мүгедектігі бар балаларды оңалту» жобасы аясында 283 млн теңгеге құрал-жабдықтар сатып алынды. Қармақшы ауданындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығының материалдық базасы күшейді.
Өңірде шағын және орта бизнес қанатын кеңге жайып келеді. 2025 жылдың қазан айындағы мәлімет бойынша 70 мыңға жуық шағын және орта кәсіпкерлік нысаны тіркелсе, соның 66 мыңнан астамы немесе 96,2%-ы белсенді түрде жұмыс жүргізіп келеді.
Кәсіпкерлікті қаржылай қолдауға әртүрлі көздерден шамамен 42 млрд теңге қаржы қарастырылды. Жыл басынан бері 2086 жобаға 25 млрд теңге көлемінде қаржылай қолдау көрсетілді.
Қанша өнеркәсіп іске қосылады?
Биыл өнеркәсіп саласына 720 млрд теңге инвестиция тарту жоспарланған. Оның 70 пайызы жеке инвестиция үлесінде. Осы жылы жүзеге асуы тиіс 27 жобаның 9-ы іске қосылды.
Олар — өңірдің кірпіш өніміне қажеттілігінің 90%-ын қамтамасыз ететін заманауи кірпіш зауыты, онкологиялық диагностикалық орталық, нан-тоқаш, кондитерлік, печенье және макарон өнімдерін өндіру кешені айна шығару зауыты, жол бойындағы қызмет көрсету кешені, 2 сауда үйі мен «Тұмар» шағын өнеркәсіптік аймағы.
Іске қосылатын ірі жобалардың бірі — түрік инвесторы салып жатқан қуаты 240 МВт болатын жылу электр орталығы. Мамандар жаңа нысан толық қуатында облыс халқын электр энергиясымен қажет көлемде қамтамасыз етеді деп есептейді.
Ауыл халқының табысын арттыру мақсатында қолға алынған «Ауыл аманаты» жобасы нәтижесіз емес. Жоба аясында өткен жылы 376 жоба қаржыландырылды, 400-ден астам жұмыс орны ашылады деген жоспар бар.
2025 жылға бағдарлама аясында 5,5 млрд теңге қаржы қаралып, 559 жоба іске асырады. Бүгінгі күнге бағдарлама бойынша 1,1 млрд теңге қаржы бөлініп, аmanatnesie.kz электронды порталы арқылы 2,4 млрд теңгеге 2,4 өтінім түсті.
Несие комитетінің қарауына 1 млрд теңгені құрайтын 104 жоба ұсынылған. Нәтижесінде 633,8 млн теңгеге 74 жоба мақұлданып, қазіргі кезде 579,1 млн теңгеге 67 жоба қаржыландырылды.
Сонымен қатар қайтарылған қаржы есебінен 15 жобаға 146,7 млн теңгеге қосымша қаражат тартылған.
Қызылорданың астана атанғанына — 100 жыл
Аймақ үшін ең негізгі айтулы мерейтойлық шаралардың бірі — Қызылорда қаласының Қазақ АКСР астанасы болғанына және ұлтымызға қазақ атауының қайтарылуына 100 жыл толуы кең көлемде аталып өтіп жатыр.
Жыл басында бекітілген жоспарға сәйкес түрлі форматта 100-ден астам іс-шара ұйымдастырылды.
«Қызылорда — Алаштың жүрегі» атты тарихи-танымдық кітап жарыққа шықты. Сондай-ақ жуырда «Қызылорданың астаналық кезеңі: тарих пен тағылым» атты республикалық конференция, жаңа стадионда гала-концерт және тағы басқа шаралар ұйымдастырылды.
Мерейлі дата аясында өңірде өзге де түрлі әлеуметтік нысандар ашылады. Аталған бағыттағы жұмыстар жыл соңына дейін жалғасады.
Айта кетейік, Президент телерадиокешенінің Деректі кино орталығы түсірген «Сыр — Алаштың анасы» фильмінде осынау қастерлі мекеннің қазіргі даму жағдайы, халқының тұрмысы туралы баяндалады.